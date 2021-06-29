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Город (Москва и область)     29.06.2021 18:16

Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19 

29 июня. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве.

По словам мэра Москвы, ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной. Количество занятых коронавирусных коек приблизилось к 15 тысячам. При этом, значительная часть госпитализированных больных с коронавирусом - тяжелые и крайне тяжелые больны, находящиеся в реанимации.

Кроме того, растет число умерших от коронавируса в больницах города.

При этом, ежедневно на вакцинацию от коронавируса записывается около 87 тысяч человек. Мэр Москвы выразил надежду, что такие темпы сохранятся и это позволит за месяц-полтора вакцинировать полтора-два миллиона человек, что позволит приблизиться к достижению коллективного иммунитета.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве от коронавируса скончался 121 человек. Днем ранее в Москве от коронавируса умерли 124 человека - максимальный показатель за все время пандемии.

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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19 

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