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Город (Москва и область)     26.02.2019 12:58

Собянин рассказал об образовательных проектах в Москве

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Теги:  Собянин  Сергей Собянин  образование  реформы 

26 февраля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы намерены развивать программу «Московская электронная школа» (МЭШ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном микроблоге в Twitter.

По словам Собянина, в 2019 году планируется начать предпрофессиональную подготовку школьников в специализированных инженерных и медицинских, а с нового учебного года – в IT-классах. Также в планах городских властей создание условия для профессионального роста преподавателей. Планируется и строительство новых школ, а также детских садов.

Собянин отметил, что прошлогодние результаты ЕГЭ, а также результаты всероссийских олимпиад показали, как заметно выросло качество знаний московских школьников. На олимпиадах московские школьники завоевали более половины дипломов победителей. По мнению мэра Москвы, подобные достижения являются результатом проводимых в Москве реформ в образовании.


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Теги: 
Собянин  Сергей Собянин  образование  реформы 

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