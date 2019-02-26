26 февраля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы намерены развивать программу «Московская электронная школа» (МЭШ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном микроблоге в Twitter.
По словам Собянина, в 2019 году планируется начать предпрофессиональную подготовку школьников в специализированных инженерных и медицинских, а с нового учебного года – в IT-классах. Также в планах городских властей создание условия для профессионального роста преподавателей. Планируется и строительство новых школ, а также детских садов.
Собянин отметил, что прошлогодние результаты ЕГЭ, а также результаты всероссийских олимпиад показали, как заметно выросло качество знаний московских школьников. На олимпиадах московские школьники завоевали более половины дипломов победителей. По мнению мэра Москвы, подобные достижения являются результатом проводимых в Москве реформ в образовании.
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