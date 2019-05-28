28 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве 1 июня открывается купальный сезон, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.



Собянин сообщил, что предстоящим летом в Москве будет работать 108 зон отдыха у воды, в том числе 8 зон отдыха, в которых разрешено купание. Кроме того, на территории спорткомплекса «Лужники», а также в Измайловском парке, парках «Сокольники», «Фили» и на ВДНХ откроются летние бассейны.