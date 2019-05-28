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Город (Москва и область)     28.05.2019 12:32

Собянин рассказал об открытии купального сезона в Москве

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Теги:  Сергей Собянин  отдых на воде  летний отдых  купальный сезон 

28 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве 1 июня открывается купальный сезон, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Собянин сообщил, что предстоящим летом в Москве будет работать 108 зон отдыха у воды, в том числе 8 зон отдыха, в которых разрешено купание. Кроме того, на территории спорткомплекса «Лужники», а также в Измайловском парке, парках «Сокольники», «Фили» и на ВДНХ откроются летние бассейны.


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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  отдых на воде  летний отдых  купальный сезон 

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