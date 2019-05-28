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Город (Москва и область)
28.05.2019, 12:32
Собянин рассказал об открытии купального сезона в Москве
28 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве 1 июня открывается купальный сезон, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter. Собянин сообщил, что предстоящим летом в Москве будет ра...
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Город (Москва и область)
28.05.2019, 11:05
Прием заявлений для участия в электронном голосовании начнется после 20 июля
28 мая. Mossovetinfo.ru – Прием заявлений избирателей для участия в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму 8 сентября начнется после 20 июля, сообщил на заседании комиссии по развитию граждан...
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Город (Москва и область)
28.05.2019, 10:45
В Москве 28 мая прогремит салют в честь Дня пограничника
28 мая. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 28 мая в Москве прогремит салют в честь Дня пограничника. Салютный дивизион произведет более 3,5 тысячи фейерверочных выстрелов. Начнется салют в 22:00 и...