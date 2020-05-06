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Город (Москва и область)     06.05.2020 16:47

Собянин разрешил с 12 мая работу в Москве всех промышленных предприятий и строек

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Теги:  Сергей Собянин  ограничения  снятие ограничений  коронавирус 

6 мая. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы приняли решение с 12 мая разрешить работу всех промышленных и строительных предприятий города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по борьбе с коронавирусом с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.

«Это дает возможность полумиллиону москвичей получить полноценную работу, возобновить полноценную работу», - рассказал Собянин.

Мэр Москвы также отметил, что данное решение важно не только для экономики города, но и для экономики всей страны, так как заказы столичных предприятий создают в регионах порядка 3,5 миллиона рабочих мест.

Владимир Путин одобрил данное решение столичных властей, однако заметил, что открывать предприятия необходимо в контакте с главным санитарным врачом.


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Теги: 
Сергей Собянин  ограничения  снятие ограничений  коронавирус 

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