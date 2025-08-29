2 сентября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте рассказал как реновация
меняет московские районы, создает удобную городскую среду.
«Реновация не просто меняет внешний облик районов – она создает новую городскую среду, где каждый житель может найти все необходимое для комфортной жизни в шаговой доступности от дома», – подчеркнул мэр.
Программа реновации была утверждена в В 2017 году.
Мэр отметил, что за восемь лет практической реализации Программы в городе построено около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья. Сейчас в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров.
«И что очень важно – меняются не только дома и квартиры. Реновация – это комплексное качественное обновление городской среды в десятках московских районов», - акцентировал мэр.
Мэр отметил, что в отличие от старых домов новые выглядят стильно, радуют глаз и органично вписываются в сохраняемую застройку.
Новая застройка позволяет обеспечить жителей необходимой социальной инфраструктурой в шаговой доступности.
« В новых домах первые этажи изначально отводятся под социально значимые объекты: магазины, кафе, а также детские и спортивные центры. На сегодня в новостройках уже открыто порядка тысячи предприятий розничной торговли и сферы услуг. Помимо всего прочего – это более 13 тыс. дополнительных рабочих мест», – сообщил Собянин.
По словам мэра, «вместо шумных и заставленных машинами проездов жители новых домов получают полноценные дворы – комфортные пространства для игр, отдыха и занятий спортом». .
Мэр также отметил, что безопасность обеспечивается системой видеонаблюдения и «умным» освещением. На территории устанавливаются смарт-опоры с автоматическим регулированием света в зависимости от времени суток.
Напомним, что год назад, в октябре 2024 года, Собянин сообщил, что Власти Москвы приняли решение сделать программу реновации жилого фонда постоянной
.
В 2020 году московские власти опубликовали этапы переселения по программе реновации
. Переселение предлагается проводить в три этапа и завершить программу, как и планировалось, к 2032 году.