Собянин с Кириенко обсудили концепцию Национального центра "Россия" на Пресне

7 июля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко осмотрели экспозицию Национального центра "Россия", которая сейчас работает в павильоне №7 Экспоцентра, и обсудили концепцию будущего выставочного пространства - Национальный центр "Россия" на Пресне, который создается по поручению Президента. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы.



Полностью завершить реализацию проекта планируется в 2029 году.



«Новый центр станет постоянной площадкой для демонстрации достижений страны. Общая площадь составит около 205 тыс. кв. м.

На территории расположатся выставки, концертный зал с трансформируемыми местами, медиацентр, молодёжный креативный кластер, конгресс-центр, площадки для делового общения и фуд-корты.

Форма здания Национального центра будет напоминать одновременно и природный ландшафт нашей страны, и её бескрайние снежные просторы. Мультимедийный фасад сможет видоизменяться под разные события», - сообщил Собянин.



Фото (скриншот): телеграм-канал С.Собянина