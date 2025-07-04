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Собянин с Кириенко обсудили концепцию Национального центра "Россия" на Пресне
7 июля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с первым заместителем руководителя Администрации Прези...
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07.07.2025, 13:29
В Москве 7–10 июля из-за жары объявлен «оранжевый» уровень опасности
7 июля — Mossovetinfo.ru — С 7 по 10 июля из-за сильной жары в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, ...
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04.07.2025, 08:57
Утром в Сергиево-Посадском округе Подмосковья «зафиксировано падение четырех вражеских беспилотников» - губернатор
4 июля — Mossovetinfo.ru — «Сегодня утром в Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырех вражеских бесп...