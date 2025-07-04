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Город (Москва и область)     07.07.2025 20:53

Собянин с Кириенко обсудили концепцию Национального центра "Россия" на Пресне

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Теги:  Собянин  Кириенко  Экспоцентр  Национального центра Россия  Путин  поручение  концепция 

7 июля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко осмотрели экспозицию Национального центра "Россия", которая сейчас работает в павильоне №7 Экспоцентра, и обсудили концепцию будущего выставочного пространства - Национальный центр "Россия" на Пресне, который создается по поручению Президента. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы.

Полностью завершить реализацию проекта планируется в 2029 году.

«Новый центр станет постоянной площадкой для демонстрации достижений страны. Общая площадь составит около 205 тыс. кв. м.
На территории расположатся выставки, концертный зал с трансформируемыми местами, медиацентр, молодёжный креативный кластер, конгресс-центр, площадки для делового общения и фуд-корты.
Форма здания Национального центра будет напоминать одновременно и природный ландшафт нашей страны, и её бескрайние снежные просторы. Мультимедийный фасад сможет видоизменяться под разные события», - сообщил Собянин.

Фото (скриншот): телеграм-канал С.Собянина


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Теги: 
Собянин  Кириенко  Экспоцентр  Национального центра Россия  Путин  поручение  концепция 

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