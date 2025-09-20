 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     23.09.2025 08:58

Собянин: силами ПВО за время продолжительной атаки уничтожено более 30 БПЛА летевших на Москву

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  БПЛА  беспилотники  Собянин  ПВО  Москва 

23 сентября — Mossovetinfo.ru — Силами ПВО за время продолжительной атаки уничтожено 30 БПЛА проинформировал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом со ссылкой на информацию Собянина в мессенджере Max сообщил официальный сайт мэра Москвы 23 сентября в 07:29.

В 7:48 мск Собянин сообщил что уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву.

Минобороны России в своем официальном телеграм-канале сообщило, что с 15.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат, над региона ми России в том числе над территорией Московского региона.

Также утром 23 сентября Минобороны России сообщило, что с полуночи до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
БПЛА  беспилотники  Собянин  ПВО  Москва 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:58 Город (Москва и область) Собянин: силами ПВО за время продолжительной атаки уничтожено более 30 БПЛА летевших на Москву

07:54 Город (Москва и область) Переменная облачность и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник 22 сентября

07:44 В России Над Россией за ночь сбили 114 БПЛА

06:31 Город (Москва и область) До плюс 19 ожидаются в столичном регионе 20 сентября

19:25 Власть Путин внес в Госдуму пять кандидатур на должности аудиторов Счетной палаты

Актуальные материалы

09:41 Город (Москва и область) Многочасовой парад поездов 13 и 14 сентября будет прохладить на Кольцевой линии метро

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

03:29 В мире Трамп заявил, что в следующий раз рассчитывает поговорить с Путиным «очень скоро»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru