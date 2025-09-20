Собянин: силами ПВО за время продолжительной атаки уничтожено более 30 БПЛА летевших на Москву

23 сентября — Mossovetinfo.ru — Силами ПВО за время продолжительной атаки уничтожено 30 БПЛА проинформировал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом со ссылкой на информацию Собянина в мессенджере Max сообщил официальный сайт мэра Москвы 23 сентября в 07:29.



В 7:48 мск Собянин сообщил что уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву.



Минобороны России в своем официальном телеграм-канале сообщило, что с 15.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат, над региона ми России в том числе над территорией Московского региона.



Также утром 23 сентября Минобороны России сообщило, что с полуночи до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым.