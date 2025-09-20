Другие материалы
-
Город (Москва и область)
23.09.2025, 08:58
Собянин: силами ПВО за время продолжительной атаки уничтожено более 30 БПЛА летевших на Москву
23 сентября — Mossovetinfo.ru — Силами ПВО за время продолжительной атаки уничтожено 30 БПЛА проинформировал мэр сто...
-
Город (Москва и область)
22.09.2025, 07:54
Переменная облачность и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник 22 сентября
22 сентября — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве в понедел...
-
Город (Москва и область)
20.09.2025, 06:31
До плюс 19 ожидаются в столичном регионе 20 сентября
20 сентября — Mossovetinfo.ru — В Москве и Подмосковье в субботу, 20 августа ожидается до 19 градусов тепла, облачно, с п...