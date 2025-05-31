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Город (Москва и область)     06.06.2025 18:45

Собянин сообщает о беспилотниках, атакующих московский регион

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Теги:  Собянин  ПВО  БПЛА  беспилотники  Москва  Московская область 

6 июня — Mossovetinfo.ru — Вечером в пятницу, 6 июня, мэр столицы Сергей Собянин разместил в своем в своем Telegram-канале три сообщения, в 17:48, 17:52, 18:28 мск, в которых говорится о сбитии, уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны РФ четырех беспилотников, атаковавший Москву, летевших на Московский регион.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Росавиация сообщила что сняты ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский.

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Теги: 
Собянин  ПВО  БПЛА  беспилотники  Москва  Московская область 

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