Собянин сообщил о четырёх за утро сбитых силами ПВО БПЛА, летевшим на Москву

10 декабря — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале утром 10 декабря сообщил об уничтожении четырех беспилотников летевших на Москву.



На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отмечет мэр Москвы.



Сообщения Собянина последовали в: 8:03 мск, 8:17мск, 8:27мск, 8:49 мск.