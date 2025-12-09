Другие материалы
-
Город (Москва и область)
10.12.2025, 09:04
Собянин сообщил о четырёх за утро сбитых силами ПВО БПЛА, летевшим на Москву
10 декабря — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале утром 10 декабря сообщил об уничтоже...
-
Город (Москва и область)
10.12.2025, 07:19
Набор участников на новогодний кулинарный турнир объявило «Московское долголетие»
10 декабря — Mossovetinfo.ru — «Московское долголетие» объявило набор участников на новогодний кулинарный турнир, д...
-
Город (Москва и область)
09.12.2025, 09:56
Оплата проезда по биометрии заработала на всех турникетах метро и МЦК – Собянин
9 декабря — Mossovetinfo.ru — Сервис оплаты проезда по биометрии заработал на всех без исключения турникетах метро ...