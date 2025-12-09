 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     10.12.2025 09:04

Собянин сообщил о четырёх за утро сбитых силами ПВО БПЛА, летевшим на Москву

Теги:  Москва  Собянин  БПЛА  беспилотник  ПВО  экстренные службы  СВО 

10 декабря — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале утром 10 декабря сообщил об уничтожении четырех беспилотников летевших на Москву.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отмечет мэр Москвы.

Сообщения Собянина последовали в: 8:03 мск, 8:17мск, 8:27мск, 8:49 мск.

x

Карта места

