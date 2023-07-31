1 августа — Mossovetinfo.ru — "Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв м.
Информации о пострадавших нет.
Экстренные службы работают на месте происшествия", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале в 3:48 msk 1 августа.
Прошлый раз, позавчера, 30 июля, Собянин в своем официальном telegram-канале сообщал
об отсутствии серьезных разрушений и пострадавших при атаке украинских БПЛА ночью - незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Москва-Сити.
Минобороны 1 августа, в 4:37 msk сообщило, что кроме Москва-Сити украинские БПЛА уничтожены над территорией Московской области.
"Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области.
Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.
Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити", - говорится в сообщении Минобороны.
Накануне Пресс-служба партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ (СЗРП)распространила информацию о проведении 31 июля депутатами Госдумы и экспертами оборонных инноваций Совещания по вопросам создания "Московского купола безопасности".
"На Москву совершена очередная атака украинских БПЛА. Это четвертая атака на столицу с начала мая. Первый заместитель руководителя фракции "СРЗП" в Госдуме Дмитрий Гусев уже неоднократно заявлял о необходимости создания "Московского купола безопасности", - отмечается в пресс-релизе СЗРП накануне, 31 июля.
"Все предложения мы собрали и передадим в Правительство Москвы, в ФСБ и Минобороны для дальнейшего применения", - сообщил в своем telegram-канале Д.Гусев по итогам совещания по вопросам создания "Московского купола безопасности" 31 июля вечером.
" Всего за 2 млрд рублей и за полгода можно полностью решить проблему БПЛА над Москвой;
- Необходимо создать Штаб по защитите города от беспилотников", - также сообщал Д.Гусев в своем telegram-канале.
Также накануне, 31 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что повышение уровня террористической угрозы в Москве и Московской области после атак беспилотников не планируется.