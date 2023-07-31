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Город (Москва и область)     01.08.2023 07:08

Собянин сообщил о нарушении 150 кв. м остекления башни в «Москва-Сити»

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Теги:  Москва  Московская область  Минобороны  БПЛА  беспилотники  Москва-Сити  башня  фасад  попытка пролета  СЗРП  Штаб по защитите города от беспилотников  Собянин  Гусев 

1 августа — Mossovetinfo.ru — "Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв м.

Информации о пострадавших нет.

Экстренные службы работают на месте происшествия", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале в 3:48 msk 1 августа.

Прошлый раз, позавчера, 30 июля, Собянин в своем официальном telegram-канале сообщал об отсутствии серьезных разрушений и пострадавших при атаке украинских БПЛА ночью - незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Москва-Сити.

Минобороны 1 августа, в 4:37 msk сообщило, что кроме Москва-Сити украинские БПЛА уничтожены над территорией Московской области.

"Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области.

Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити", - говорится в сообщении Минобороны.

Накануне Пресс-служба партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ (СЗРП)распространила информацию о проведении 31 июля депутатами Госдумы и экспертами оборонных инноваций Совещания по вопросам создания "Московского купола безопасности".

"На Москву совершена очередная атака украинских БПЛА. Это четвертая атака на столицу с начала мая. Первый заместитель руководителя фракции "СРЗП" в Госдуме Дмитрий Гусев уже неоднократно заявлял о необходимости создания "Московского купола безопасности", - отмечается в пресс-релизе СЗРП накануне, 31 июля.

"Все предложения мы собрали и передадим в Правительство Москвы, в ФСБ и Минобороны для дальнейшего применения", - сообщил в своем telegram-канале Д.Гусев по итогам совещания по вопросам создания "Московского купола безопасности" 31 июля вечером.

" Всего за 2 млрд рублей и за полгода можно полностью решить проблему БПЛА над Москвой;

- Необходимо создать Штаб по защитите города от беспилотников", - также сообщал Д.Гусев в своем telegram-канале.

Также накануне, 31 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что повышение уровня террористической угрозы в Москве и Московской области после атак беспилотников не планируется.

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Теги: 
Москва  Московская область  Минобороны  БПЛА  беспилотники  Москва-Сити  башня  фасад  попытка пролета  СЗРП  Штаб по защитите города от беспилотников  Собянин  Гусев 

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