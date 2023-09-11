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Город (Москва и область)     17.09.2023 10:35

Собянин сообщил о предотвращении силами ПВО атаки летевших к Москве беспилотников

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Теги:  Собянин  ПВО  Подмосковье  беспилотник  БПЛА  Истра  Витушева 

17 сентября — Mossovetinfo.ru — Беспилотные летательные аппарат (БПЛА), направлявшиеся в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) в городском округе Истра и в Раменском районе Московской области. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", сообщил Собянин 17.09.2023 в 1:56 мск.

"Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в Раменском районе Московской области. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", - сообщил Собянин 17.09.2023 в 4:20 мск.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева 17.09.2023 в 9:09 мск сообщила в своем официальном Telegram-канале что ночью в районе 01:40 силами ПВО был уничтожен БПЛА над территорией городского округа Истра, предположительно между КП «Старый свет» и Новорижским шоссе. Также Витушева просить не публиковать фото- и видеокадры работы систем ПВО, а также не обсуждать эту тему в соцсетях.

"Уважаемые жители городского округа Истра!
Информирую о том, что сегодня ночью в районе 01:40 силами ПВО был уничтожен БПЛА над территорией городского округа Истра, двигающийся в сторону Москвы.
Предположительно, обломки упали в лесной массив между КП «Старый свет» и Новорижским шоссе. На месте падения обломков сбитого летательного аппарата в данных районах работают оперативные службы.
По предварительным данным, пострадавших нет.
В свете данных событий вновь обращаюсь к жителям и гостям округа не публиковать фото- и видеокадры работы систем ПВО, а также не обсуждать эту тему в соцсетях", - сообщила Витушева.


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Теги: 
Собянин  ПВО  Подмосковье  беспилотник  БПЛА  Истра  Витушева 

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