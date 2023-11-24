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Город (Москва и область)     26.11.2023 10:39

Собянин сообщил об отражении атаки нескольких БПЛА на Москву

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Теги:  Москва  Собянин  Московская область  Минобороны  ПВО  БПЛА  Раменки  Наро-Фоминск  Подольск  Одинцово 

26 ноября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об отражении атаки нескольких БПЛА на Москву ночью 26 ноября: в Раменском городском округе, в районе Наро-Фоминска, городского округа Подольск и Одинцовском городском округе.

«Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб. Работа по дальнейшему обнаружению БПЛА продолжается», - сообщил мэр столицы 26.11.2023 в 4:25.

«Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет», - сообщил Собянин 26.11.2023 5:00.

«Выявлена и пресечена силами ПВО ещё одна попытка пролёта беспилотника к Москве (в Раменском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет», - сообщается 26.11.2023 в 5:52 в Telegram-канале мэра.

В Telegram-канале Минобороны России 26.11.2023 в 6:21 сообщается: «Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Дежурными средствами ПВО уничтожены 9 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей».

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Теги: 
Москва  Собянин  Московская область  Минобороны  ПВО  БПЛА  Раменки  Наро-Фоминск  Подольск  Одинцово 

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