Собянин сообщил об отражении атаки нескольких БПЛА на Москву

26 ноября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об отражении атаки нескольких БПЛА на Москву ночью 26 ноября: в Раменском городском округе, в районе Наро-Фоминска, городского округа Подольск и Одинцовском городском округе.



«Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб. Работа по дальнейшему обнаружению БПЛА продолжается», - сообщил мэр столицы 26.11.2023 в 4:25.



«Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет», - сообщил Собянин 26.11.2023 5:00.



«Выявлена и пресечена силами ПВО ещё одна попытка пролёта беспилотника к Москве (в Раменском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет», - сообщается 26.11.2023 в 5:52 в Telegram-канале мэра.



В Telegram-канале Минобороны России 26.11.2023 в 6:21 сообщается: «Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО уничтожены 9 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей».