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Город (Москва и область)     05.03.2022 09:33

Собянин создал комиссию по повышению устойчивости развития экономики

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5 марта. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем сайте, что принял решение о создании Комиссии по повышению устойчивости развития экономики.

«Очевидно, что сегодня отечественная экономика вступает в полосу серьезных испытаний из-за санкций, введенных США и другими странами», - написал Собянин.

Созданную комиссию мэр Москвы возглавит лично. Первые задачи, которые должна решить комиссия – организовать мониторинг ситуации, принять срочные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан.

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