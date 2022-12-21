Собянин: Столица формирует фундамент развития здравоохранения на десятилетия вперед

21 декабря, Mossovetinfo.ru - Столица формирует фундамент развития здравоохранения на десятилетия вперед. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил во время своего ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы.



В ходе ежегодного отчета 21 декабря мэр Москвы сказал:



"В 2023 г. мы завершим крупнейшую в истории города программу модернизации амбулаторного звена – полную реконструкцию 201 поликлиники, в которых получает медицинскую помощь почти половина москвичей, - сообщил депутатам Мосгордумы Сергей Собянин. - Остальные поликлиники – здания, которые не требуют кардинальной перестройки, – приведем к современному стандарту.



Вторая крупная программа – строительство 30 новых поликлиник в районах, где их не хватает, – будет завершена в 2024 г.



Новый стандарт московской поликлиники – это не просто новые здания. Это – другой уровень качества медицинской помощи: современное оборудование, укомплектованность необходимым врачебным персоналом, комфорт и сервис, цифровизация и телемедицина.



Качественные изменения происходят и в стационарном звене. Несколько месяцев назад мы открыли в клинике им. Ворохобова крупнейший акушерский стационар города для самых сложных случаев беременности. В обычный режим работы перешел новый Клинический центр «Коммунарка». В течение ближайшего года-двух мы достроим оставшиеся корпуса «Коммунарки» и тем самым решим проблему доступности стационарной помощи для огромных районов юго-запада Москвы и новых территорий. Завершен капитальный ремонт большинства корпусов крупнейшего стационара Москвы – Городской клинической больницы им. Боткина.



Большим событием станет внедрение нового стандарта неотложной помощи, основой которого станут 6 новых скоропомощных корпусов в городских больницах. В этих корпусах в распоряжении врачей будет самое современное диагностическое оборудование и 60 высокотехнологичных операционных, часть из них – гибридные – не имеют аналогов в России.

В следующем году будет построен новый комплекс Инфекционной больницы №1, который станет самой современной и лучшей инфекционной клиникой страны.



Планируем ввести в строй и крупнейший многопрофильный онкологический стационар – Клинический научный центр им. Логинова и тем самым обеспечить новое качество лечения многих видов онкологических заболеваний.



В 2024 г. войдет в строй и новый комплекс зданий для 62-й Онкологической больницы.



Модернизация инфраструктуры и внедрение новых стандартов качества и комфорта лечения создадут фундамент развития московского здравоохранения на десятилетия вперед".