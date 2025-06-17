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Город (Москва и область)     21.06.2025 11:13

Собянин: Цифровые технологии избавили москвичей от 1,5 млрд лишних бумажных документов

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Теги:  Собянин  услуги  цифровые технологии  электронное заявление 

21 июня — Mossovetinfo.ru — Цифровые технологии избавили москвичей от 1,5 млрд лишних бумажных документов, благодаря созданию в 2011 году Базового регистра — системы межведомственного электронного взаимодействия для предоставления госуслуг, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в телеграм-канале.

Вместо обращений в десятки учреждений теперь достаточно заполнить электронное заявление, ведомства самостоятельно запросят документы в цифровом формате, не требуя их от заявителя, отметил мэр Москвы.

Среди таких услуг Собянин назвал запись в кружки и секции, получение питания на молочной кухне, имущественно-земельные услуги и другие. Количество услуг и сервисов в цифровом формате постоянно расширяются, а существующие делаются ещё удобнее.

За 14 лет цифровая трансформация Москвы многое изменила:
>500 сервисов и данных доступны в Базовом регистре;
1,5 млрд бумажных документов горожанам не потребовалось приносить в ведомства для
>175 тыс. деревьев спасено — это около 45 га леса, почти как парк Северного речного вокзала.

Страница Каталога услуг для жителей и для бизнеса находится на сайте горадминистрации www.mos.ru/uslugi/

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Теги: 
Собянин  услуги  цифровые технологии  электронное заявление 

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