Собянин: участниками проекта "Сделано в Москве" стали больше пяти тысяч московских предпринимателей

18 января — Mossovetinfo.ru — Участниками проекта "Сделано в Москве" стали больше пяти тысяч московских предпринимателей, проект "предлагает столичным брендам разные инструменты продвижения — как онлайн, так и офлайн", - сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.



"Предприниматели участвуют в промокампаниях на популярных маркетплейсах. Больше 20 тыс. товаров размещены на онлайн-витрине сделановмоскве.рф.



Кроме того, мы представляем локальные товары в сетевых магазинах, на ярмарках и фестивалях, отраслевых выставках и форумах. Среди них Московский урбанистический форум и Московская неделя красоты", - сообщает мэр Москвы.



Благодаря проекту столичные предприниматели продали больше 60 тыс. товаров и заработали дополнительно свыше 110 млн рублей.