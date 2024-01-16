 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     18.01.2024 07:06

Собянин: участниками проекта "Сделано в Москве" стали больше пяти тысяч московских предпринимателей

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сделано в Москве  Собянин  проект  предприниматели 

18 января — Mossovetinfo.ru — Участниками проекта "Сделано в Москве" стали больше пяти тысяч московских предпринимателей, проект "предлагает столичным брендам разные инструменты продвижения — как онлайн, так и офлайн", - сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.
 
"Предприниматели участвуют в промокампаниях на популярных маркетплейсах. Больше 20 тыс. товаров размещены на онлайн-витрине сделановмоскве.рф.
 
Кроме того, мы представляем локальные товары в сетевых магазинах, на ярмарках и фестивалях, отраслевых выставках и форумах. Среди них Московский урбанистический форум и Московская неделя красоты", - сообщает мэр Москвы.
 
Благодаря проекту столичные предприниматели продали больше 60 тыс. товаров и заработали дополнительно свыше 110 млн рублей.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сделано в Москве  Собянин  проект  предприниматели 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:06 Город (Москва и область) Собянин: участниками проекта "Сделано в Москве" стали больше пяти тысяч московских предпринимателей

18:49 Общество Стартовали праймериз в Мосгордуму 2024 - «Справедливый кандидат»

07:34 В мире Обновлены Концепция нацбезопасности и Военная доктрина Белоруссии

07:09 Город (Москва и область) Виртуальные лаборатории МЭШ позволяют проводить и повторять эксперименты - Собянин

07:50 Происшествия Стая бездомных собак насмерть загрызла мужчину в Хабаровске

Актуальные материалы

14:47 Город (Москва и область) Патронный завод в Подольске будет национализирован после ЧП с отоплением

10:26 Общество Центробанк опубликовал самые популярные фразы телефонных мошенников

11:57 В России Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

23:40 В мире Путин: мы хотим жить в открытом, справедливом, безопасном мире

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru