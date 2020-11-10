10 ноября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин по итогам заседания президиума правительства столицы упростил порядок получения льготного статуса многодетными семьями, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.



Получить льготный статус многодетной семьи могут семьи, в которых родились или воспитываются трое и более детей, в том числе удочеренных (усыновленных). Статус сохраняется до достижения младшими детьми в семье возраста 16 лет, а учащимися в школах - 18 лет.



Теперь подать заявку на получение льготного статуса многодетной семьи можно только в электронной форме через портал мэра и правительства Москвы. Самостоятельно посещать центры госуслуг и органы соцзащиты не нужно.



Кроме того, сокращен перечень документов, необходимых для получения статуса. Справка об обучении в школе потребуется только для детей, которые учатся в частной или федеральной школе (таких в Москве менее 1% от общего числа школьников). Данные о школьниках, которые учатся в городских школах будут подтверждаться автоматически, на основании сведений, которые содержаться в городских информационных системах.



Кроме того, органы власти самостоятельно будут проверять сведения о других членах семьи.



Оформление статуса многодетной семьи будет занимать не более 10 дней. Сведения о присвоении статуса сразу будут занесены в электронную базу, и станут основанием для получения полагающихся по статусу льгот. При этом для получения мер социальной поддержки предъявлять удостоверение будет не нужно. По желанию, граждане могут получить бумажное удостоверение многодетной семьи в центрах госуслуг «Мои документы». Оно может понадобиться для бесплатного посещения городских бассейнов, зоопарка и музеев, а также для получения скидок в магазинах и других негосударственных организациях.

