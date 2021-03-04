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Город (Москва и область)     04.03.2021 12:29

Собянин упростил получение соцвыплат семьям с детьми

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Теги:  Сергей Собянин  социальные выплаты  оформление 

4 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, упрощающее порядок получение социальных выплат семьями с детьми, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Изменения коснуться следующих выплат:

дополнительного единовременного пособия молодым семьям при рождении ребенка; ежемесячного пособия на ребенка малообеспеченным семьям; единовременной компенсационной выплаты при рождении ребенка; отдельных социальных выплат многодетным семьям; единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях, работающих на территории Москвы (в срок до 20 недель беременности); социальных выплат отдельным категориям семей с детьми до трех лет.

Теперь при подаче заявлений на эти выплаты в электронном виде, не нужно будет прикреплять сканы документов, подтверждающих право на получение выплат. Необходимые сведения Департамент труда и соцзащиты Москвы будет получать самостоятельно, в рамках межведомственного документооборота.


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Теги: 
Сергей Собянин  социальные выплаты  оформление 

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