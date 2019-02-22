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Город (Москва и область)     22.02.2019 16:41

Собянин: в московских технопарках работает около 2 тысяч компаний

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Теги:  Сергей Собянин  технопарки 

22 февраля. Mossovetinfo.ru – В Московских технопарках работает почти 2 тысячи компаний, в которых трудятся 52 тысячи сотрудников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

По словам Собянина, площади технопарков заняты практически полностью. За последние 4 года инвестиции в инфраструктуру технопарков составили 20 миллиардов рублей.

Всего в Москве работает 34 технопарка.


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Теги: 
Сергей Собянин  технопарки 

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