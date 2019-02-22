22 февраля. Mossovetinfo.ru – В Московских технопарках работает почти 2 тысячи компаний, в которых трудятся 52 тысячи сотрудников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.



По словам Собянина, площади технопарков заняты практически полностью. За последние 4 года инвестиции в инфраструктуру технопарков составили 20 миллиардов рублей.



Всего в Москве работает 34 технопарка.