6 марта. Mossovetinfo.ru – Важнейший этап программы реновации жилья начинается в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе дискуссии на IX Московском гражданском форуме «Мой город - мой район. Перспективы развития».



По словам Собянина, сейчас собственно формирование программы в рамках которого будут представлены планировки будущих районов, а также будет определено какие дома и какой этажности будут строиться на конкретных площадках, как будет создаваться новая транспортная и социальная инфраструктура, также будет определена этапность переселения.



Собянин заявил, что если сейчас по всем перечисленным вопросам принять оптимальные решения, то программа реновации будет реализована в запланированные сроки.