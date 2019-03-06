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Город (Москва и область)     06.03.2019 14:51

Собянин: в Москве начинается важнейший этап программы реновации

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Теги:  Сергей Собянин  программа реновации жилья  реновация 

6 марта. Mossovetinfo.ru – Важнейший этап программы реновации жилья начинается в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе дискуссии на IX Московском гражданском форуме «Мой город - мой район. Перспективы развития».

По словам Собянина, сейчас собственно формирование программы в рамках которого будут представлены планировки будущих районов, а также будет определено какие дома и какой этажности будут строиться на конкретных площадках, как будет создаваться новая транспортная и социальная инфраструктура, также будет определена этапность переселения.

Собянин заявил, что если сейчас по всем перечисленным вопросам принять оптимальные решения, то программа реновации будет реализована в запланированные сроки.


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Теги: 
Сергей Собянин  программа реновации жилья  реновация 

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