Собянин: в Программу реновации включили 12 новых стартовых площадок (адреса)

3 мая. Mossovetinfo.ru - 12 адресов стартовых площадок в 9 районах столицы включено в Программу реновации в Москве, их застройка поможет расселить 37 старых домов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.



Новые дома построят по следующим адресам:



Сходненская улица, владение 42 (район Южное Тушино);

Октябрьская улица, владения 64, 66 и 68 (район Марьина Роща);

Сельскохозяйственная улица, владение 18, корпус 6 (район Ростокино);

Сиреневый бульвар, владение 70 (район Восточное Измайлово);

2-я Прядильная улица, владение 9 (район Измайлово);

квартал Грайвороново 90А, земельный участок 2 (район Текстильщики);

6-я Кожуховская улица, владение 29Б (Южнопортовый район);

7-я Кожуховская улица, владение 8 (Южнопортовый район);

Касимовская улица, владение 31, корпус 2 (Бирюлево Восточное);

Касимовская улица, владение 33 (Бирюлево Восточное);

Касимовская улица, владение 35 (Бирюлево Восточное);

поселок Щапово, вблизи домов 57 и 59 (ТиНАО).