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Город (Москва и область)     03.05.2023 06:57

Собянин: в Программу реновации включили 12 новых стартовых площадок (адреса)

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Теги:  Программа реновации  реновация  жилье  Москва  адреса  Собянин 

3 мая. Mossovetinfo.ru - 12 адресов стартовых площадок в 9 районах столицы включено в Программу реновации в Москве, их застройка поможет расселить 37 старых домов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Новые дома построят по следующим адресам:

Сходненская улица, владение 42 (район Южное Тушино);
Октябрьская улица, владения 64, 66 и 68 (район Марьина Роща);
Сельскохозяйственная улица, владение 18, корпус 6 (район Ростокино);
Сиреневый бульвар, владение 70 (район Восточное Измайлово);
2-я Прядильная улица, владение 9 (район Измайлово);
квартал Грайвороново 90А, земельный участок 2 (район Текстильщики);
6-я Кожуховская улица, владение 29Б (Южнопортовый район);
7-я Кожуховская улица, владение 8 (Южнопортовый район);
Касимовская улица, владение 31, корпус 2 (Бирюлево Восточное);
Касимовская улица, владение 33 (Бирюлево Восточное);
Касимовская улица, владение 35 (Бирюлево Восточное);
поселок Щапово, вблизи домов 57 и 59 (ТиНАО).

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Карта места

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Теги: 
Программа реновации  реновация  жилье  Москва  адреса  Собянин 

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