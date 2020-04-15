15 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о введении в Москве третьего пакета мера по поддердке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Об этом сам мэр сообщил в своем персональном блоге.



Ранее власти Москвы уже приняли ряд мер для поддержки бизнеса, среди которых отсрочки по уплате городских налогов, обнуление арендной платы, адресная помощь владельцам коммерческой недвижимости при условии снижения арендной платы более, чем на 50%, субсидии для малого и среднего бизнеса.



В рамках третьего пакета мер бюджет города возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых по ранее взятым кредитам. По новым стабилизационным кредитам ставка будет субсидироваться до 8%.



Со Сбербанком (крупнейшим оператором «кризисной» кредитной программы) есть предварительная договоренность об отсрочке по уплате основной суммы кредитов на 6 месяцев. Аналогичные соглашения планируется заключить и с другими банками, которые планируют кредитовать палый и средний бизнес.



Кроме того, кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций получат отсрочку уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу. Отсрочка будет предоставлена до 31 декабря 2020 года.



Арендодатели, которые предоставляют помещения для гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года, если снизят арендную плату более, чем на 50%.



Собственники, которые используют свою недвижимость для ведения бизнеса в сферах торговли, бытовых услуг, общественного питания и гостиничного бизнеса, получат компенсацию 50% налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года.



Строители и девелоперы получат отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в городской бюджет.



Предпринимателям, которые заключили с городом договора выкупа городской недвижимости выплаты выкупных платежей за II квартал перенесут на конец 2020 года.



Мэр Москвы отметил, что городские власти и дальше будут совместно с предпринимателями разрабатывать меры поддержки экономики, направленные в первую очередь на сохранение и поддержание рабочих мест.