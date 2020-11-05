5 ноября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что вводить в городе полный локдаун пока не планируется, так как городская система здравоохранения пока справляется.
Собянин отметил, что в других странах принимаются намного более жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса, по сравнению с Москвой, однако московские власти считают, что вводить полный локдаун в Москве нет необходимости.
В тоже время мэр Москвы подчеркнул, что после того, как две недели ситуация с распространением коронавируса в Москве была стабильной, на этой неделе в Москве отмечается рост как по числу новых заболевших, так и по числу госпитализаций. По словам Собянина, это говорит о том, что коронавирус никуда не ушел и расслабляться нельзя.
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