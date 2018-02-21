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Город (Москва и область)     21.02.2018 21:11

Собянин: за десять дней в Москве на Масленице побывали 4,75 млн москвичей и туристов

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Теги:  Собянин  Масленица  Москва  итоги 

21 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - 4,75 млн москвичей и туристов побывали в 2018 году за десять дней на площадках фестиваля «Московская масленица», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге @MosSobyanin в twitter.

«Подвели итоги фестиваля #МосковскаяМасленица. За десять дней на 25 площадках, включая парки, побывали 4,75 млн москвичей и туристов. Гости съели 247 тысяч блинов, выпили 64 тыс. литров чая, посмотрели спектакли и поучаствовали в мастер-классах», - сообщил Собянин.

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Теги: 
Собянин  Масленица  Москва  итоги 

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