2 ноября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания координационного штаба при Правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве стабилизировалась.



Мэр Москвы отметил, что по основным показателям ситуация стабилизировалась и это внушает некоторый оптимизм. Однако общее количество заболевших все еще высокое, поэтому предпринятые в Москве меры по борьбе с распространением коронавируса необходимо продолжать.



Также мэр отметил, что по сравнению с прошлой неделей, в Москве стали выявлять на 1% меньше больных коронавирусом.



Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве было выявлено 4 796 новых случаев заражения коронавирусом.



28 октября Собянин заявил, что в Москве нет необходимости вводить новые ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса.