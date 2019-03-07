7 марта. Mossovetinfo.ru – Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки участка Рублево-Архангельской линии метро, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.



Протяженность участка составит около 10 километров, на нем будет расположено четыре станции: «Проспект Маршала Жукова», «Бульвар Генерала Карбышева», «Живописная» и «Строгино». Две станции станут пересадочными на Арбатско-Покровскую линию, кроме того, в районе станции «Шелепиха» с новой линии метро можно будет сделать пересадку на МЦК.



Общая протяженность Рублево-Архангельской линии метро составит около 19 километров. Строительство планируется вести в два этапа. По окончании строительства новая линия соединит Москва-Сити с эксклавом Рублево-Архангельское.