Сокольническая линия метро заработала в обычном режиме

23 февраля. Mossovetinfo.ru – Сокольническая линия московского метро заработала утром в субботу, 23 февраля, в обычном режиме. Для пассажиров открыли закрытые с 16 декабря пять станций.



Станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» закрывали для строительства участка Большой кольцевой линии.



Все перекрытия и ограничения движения также сняты.