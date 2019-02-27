27 февраля. Mossovetinfo.ru – Рейтинг самых популярных вопросов, задаваемых посетителями, составлен в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД), сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Самым популярным вопросом является вопрос о стоимости поездки и способах оплаты. Также посетителей интересует как будут выглядеть платформы после реконструкции и каков будет интервал движения поездов по МЦД. Кроме того, в пятерку самых популярных вопросов вошли вопросы о поездах «Иволга», которые будут ходить по МЦД, и их отличиях от обычных электричек и вопрос о том, какие сервисы для пассажиров будут предусмотрены на МЦД.



Демонстрационный павильон МЦД расположен на площади Киевского вокзала. Он открылся 21 декабря 2018 года и работает ежедневно с 09:00 до 21:00 без перерывов и выходных. Для посетителей проводят бесплатные экскурсии, на которых рассказывают о том, как будут работать МЦД, о будущих маршрутах и о пассажирских сервисах. Интерактивные панели помогают построить различные маршруты по городу, показывают, сколько можно будет сэкономить времени в пути, где можно будет пересесть на метро и МЦК. В павильоне установлен полноразмерный макет поезда «Иволга», в котором можно познакомиться со всеми доступными услугами и сервисами. Кроме того, в макете с помощью очков виртуальной реальности можно прокатиться по первым двум маршрутам МЦД.



Первые двам маршрута МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года.