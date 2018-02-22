Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     22.02.2018 14:15

Состояние 20 квартир в первом доме реновации вызвало замечание переселенцев

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  реновация  жилье  переселение 

22 февраля. /Mossovetinfo.ru/ - - У переселенцев в первом доме по программе реновации были по 20 квартирам замечания, большинство из которых уже устранено, сообщается на сайте мэра Москвы в четверг.

"По 20 квартирам были замечания. Например, горожане жаловались на то, что не включается плита, отсутствует розетка, не отрегулирована дверь на балкон. Большинство замечаний уже устранили", - говорится в сообщении.

Свое согласие на переезд в дом в районе Северное Измайлово по адресу улица 5-я Парковая, 62Б дали 134 семьи, проживающие в ветхих пятиэтажках по соседству - на улице Константина Федина, Дом был возведен на деньги бюджета Москвы в рамках программы "Жилище".

Жители 112 квартир в пятиэтажках уже собрали полный пакет документов для переселения, 16 семей заключили договоры.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  реновация  жилье  переселение 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

17:33 Другое Олимпийский комитет России вернул в МОК медали уличенных в допинге керленгистов

17:25 Город (Москва и область) Собянин подписал распоряжение об увековечивании в Москве памяти Немцова

15:05 Общество Шествия памяти Немцова в центре Москвы пройдет 25 февраля - перекроют ряд улиц

14:15 Город (Москва и область) Состояние 20 квартир в первом доме реновации вызвало замечание переселенцев

11:21 Другое Ford Focus третьего поколения является самым мужским среди подержанных авто - CarPrice

Актуальные материалы

08:20 Другое Twitter анонсировал ужесточение мер по борьбе с «ботами»

16:33 В России Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ состоится 1 марта

12:15 Происшествия В ДТП на Ленинградском шоссе у дома 51 в автобусе пострадавших нет – Мосгортранс

11:39 Город (Москва и область) До минус 25 градусов в ночь на 23 февраля в Московском регионе подтверждает Гидрометцентр

10:21 В мире Мировой рекорд побила фигуристка Алина Загитова в короткой программе ОИ-2018

10:50 В мире В США выставлены на торги в марте все доступные участки нефти и газа на шельфе Мексиканского залива

19:49 Город (Москва и область) Москва и Подмосковье подготовилась к ухудшению погодных условий в ближайшую неделю

19:01 Общество Марш Немцова 25 февраля согласован городскими властями

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru