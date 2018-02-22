Состояние 20 квартир в первом доме реновации вызвало замечание переселенцев

22 февраля. /Mossovetinfo.ru/ - - У переселенцев в первом доме по программе реновации были по 20 квартирам замечания, большинство из которых уже устранено, сообщается на сайте мэра Москвы в четверг.



"По 20 квартирам были замечания. Например, горожане жаловались на то, что не включается плита, отсутствует розетка, не отрегулирована дверь на балкон. Большинство замечаний уже устранили", - говорится в сообщении.



Свое согласие на переезд в дом в районе Северное Измайлово по адресу улица 5-я Парковая, 62Б дали 134 семьи, проживающие в ветхих пятиэтажках по соседству - на улице Константина Федина, Дом был возведен на деньги бюджета Москвы в рамках программы "Жилище".



Жители 112 квартир в пятиэтажках уже собрали полный пакет документов для переселения, 16 семей заключили договоры.