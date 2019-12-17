17 декабря. Mossovetinfo.ru – В ходе поквартирных обходов сотрудники центров госуслуг рассказали о программе капитального ремонта поликлиник в Москве почти 220 тысячам москвичей, сообщается на портале mos.ru.



Поквартирные обходы жителей с информированием о программе капремонта поликлиник начались 20 ноября. Они проходят с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00, а также по субботам и воскресеньям с 11:00 до 18:00. В ходе обходов специалисты центров госуслуг информируют жителей о программе капитального ремонта поликлиник, рассказывают, какими станут поликлиники после ремонта, где получать медицинскую помощь во время ремонта поликлиники и многое другое. Также горожан в ходе обходов могут проконсультировать об услугах, предоставляемых МФЦ «Мои документы». Обходы продлятся до конца декабря.



Помимо общения, сотрудники центров госуслуг раздают москвичам информационные материалы с информацией о программе капремонта поликлиник. Если жителей не удалось застать дома, в почтовый ящик будет положен информационный буклет, на котором указан телефон справочной службы, по которому горожане также могут узнать подробности программы.



Программа капитального ремонта поликлиник в Москве рассчитана до конца 2023 года. В ходе реализации программы будет отремонтировано 135 зданий поликлиник. Ремонт первых 50 поликлиник начнется в 2020 году. Ремонт поликлиник будет проходить с учетом нового стандарта московских поликлиник. На время закрытия поликлиник на ремонт, москвичи смогут получить амбулаторную помощь по другим адресам.