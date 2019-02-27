27 февраля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) примут участие во встречах префектов с жителями административных округов Москвы, которые пройдут в среду, 27 февраля во всех 11 городских округах, сообщается на официальном сайте ЦОДД.



Встречи начнутся в 19:00, а с 18:00 сотрудники ЦОДД будут проводить для жителей консультации, на которых желающие смогут лично задать сотрудникам вопросы об организации движения, дорогах и развитии дорожной сети.



Встречи префектов с жителями округов проводятся каждую четвертую среду месяца, с начала 2019 года в них постоянно принимают участие сотрудники ЦОДД.