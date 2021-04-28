Социальным такси в Москве смогут пользоваться дети, нуждающиеся в паллиативной помощи

28 апреля. Mossovetinfo.ru — Власти Москвы выделили средства на социальное такси для детей, нуждающихся в паллиативной помощи, соответствующее распоряжения подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.



Воспользоваться социальным такси дети смогут с 1 июня 2021 года. Всего на эти цели выделено 156,9 миллиона рублей из резервного фонда.



Заказать социальное такси смогут родители 900 детей, которые включены в единый городской реестр пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи.



С помощью социального такси дети смогут посещать учебные и медицинские учреждения, досуговые мероприятия, и даже ездить с семьями на дачи.