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Город (Москва и область)     01.09.2023 07:48

Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!, — Собянин

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Теги:  День знаний  БПЛА  беспилотник  Собянин  военные 

1 сентября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил военных, сбивших утром рядом с Люберцами беспилотник, летевший к Москве, за то, что "не дали испортить нам День знаний".

"Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролёта беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего.

Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!", — написал Собянин в своем telegram-канале в 7:21 мск.

В пятницу утром, как следует из данных "Яндекс.Расписания", около полусотни авиарейсов были задержаны и отменены в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово".

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Теги: 
День знаний  БПЛА  беспилотник  Собянин  военные 

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