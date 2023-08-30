Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!, — Собянин

1 сентября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил военных, сбивших утром рядом с Люберцами беспилотник, летевший к Москве, за то, что "не дали испортить нам День знаний".



"Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролёта беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего.



Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!", — написал Собянин в своем telegram-канале в 7:21 мск.



В пятницу утром, как следует из данных "Яндекс.Расписания", около полусотни авиарейсов были задержаны и отменены в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово".