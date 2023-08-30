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Город (Москва и область)
01.09.2023, 07:48
Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!, — Собянин
1 сентября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил военных, сбивших утром рядом с Люберцами бесп...
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Город (Москва и область)
31.08.2023, 11:51
Ракова: Интерактивные учебники с аудиоверсиями для 5–9 классов появятся в библиотеке МЭШ в этом, 2023, году
31 августа — Mossovetinfo.ru — Интерактивные учебники для школьников 5–9 классов с аудиоверсиями, видеороликами и 3D-...
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Город (Москва и область)
30.08.2023, 10:54
С МЦД-4 станет удобнее пользоваться городским транспортом жителям 25 районов Москвы
30 августа — Mossovetinfo.ru — С МЦД-4 станет удобнее пользоваться городским транспортом жителям 25 районов Москвы, со...