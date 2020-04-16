16 апреля. Mossovetinfo.ru – Специальные автобусы департамента транспорта развозят по домам выписанных из больниц москвичей, сообщает пресс-служба Дептранса.



Для этой цели выделено 18 автобусов, при необходимости их количество будет увеличено.



Автобусы проходят регулярную дезинфекцию, водители обеспечены средствами индивидуальной защиты.



Кроме того, с 16 апреля Дептранс выделили четыре туристических автобуса для врачей и медработников, которые будут возить их на работу и развозить по домам.