16 апреля. Mossovetinfo.ru – Специальные автобусы департамента транспорта развозят по домам выписанных из больниц москвичей, сообщает пресс-служба Дептранса.
Для этой цели выделено 18 автобусов, при необходимости их количество будет увеличено.
Автобусы проходят регулярную дезинфекцию, водители обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Кроме того, с 16 апреля Дептранс выделили четыре туристических автобуса для врачей и медработников, которые будут возить их на работу и развозить по домам.
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