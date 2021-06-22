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Город (Москва и область)     22.06.2021 14:00

Списки бойцов столичной ПВО опубликованы в музее «Москва — с заботой об истории»

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Теги:  музеи  Великая Отечественная война 

22 июня. Mossovetinfo.ru – Главархив Москвы опубликовал в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» списки бойцов столичной противовоздушной обороны, защищавших Москву во время Великой Отечественной войны, сообщается на портале mos.ru.

Документы Главархиву решил передать Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы. Официально документы будут переданы в Госдуарственном музее обороны Москвы 22 июня.

К началу Великой Отечественной войны в формирования местной противовоздушной обороны Москвы насчитывалось до 650 тысяч бойцов. Теперь их имена будут доступны онлайн в музее «Москва — с заботой об истории».

В отличие от бойцов ПВО, которые боролись с вражескими самолетами, бойцы МПВО боролись с последствиями бомбардировок непосредственно в столице: создавали убежища, предотвращали пожары и возгорания в домах, и на предприятиях, оказывали помощь раненным.

В День памяти и скорби 22 июня по всей стране проходят мероприятия, посвященные 890-летию начала Великой Отечественной войны. Президент России Владимир Путин к этой дате опубликовал в немецком издании Die Zeit статью «Быть открытыми, несмотря на прошлое».

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Теги: 
музеи  Великая Отечественная война 

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