 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Город (Москва и область)     08.09.2022 14:49

Список кандидатов на муниципальных выборах в Москве можно узнать на mos.ru

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  выборы  выборы_2022  кандидаты  голосование 

8 сентября. Mossovetinfo.ru — На портале mos.ru обновили спецпроект, посвященный предстоящим муниципальным выборам, которые пройдут с 9 по 11 сентября.

С помощью спецпроекта москвичи могут ознакомиться со списком кандидатов, узнать свой избирательный округ, а также изучить способы голосования.

Выборы пройдут как в онлайн- так и в офлайн-формате. При этом, для участия в онлайн голосовании не нужна предварительная регистрация, нужна только полная учетная запись на mos.ru.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
выборы  выборы_2022  кандидаты  голосование 

Возврат к списку

Лента новостей

14:49 Город (Москва и область) Список кандидатов на муниципальных выборах в Москве можно узнать на mos.ru

11:01 Город (Москва и область) Фейерверки в Москве в День города запустят с 23 точек

10:38 Город (Москва и область) Маршруты общественного транспорта изменятся во время празднования Дня города

10:02 Город (Москва и область) Почти четверть москвичей способны прожить на накопления полгода и более — опрос

07:10 Город (Москва и область) Благоустройство переулков в Тверском районе завершат ко Дню города

Актуальные материалы

11:40 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве в связи с празднованием Дня города

09:35 В России Какие дни будут нерабочими в России в 2023 году

11:31 Общество VK предупредит пользователей об утечке паролей в других сервисах

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru