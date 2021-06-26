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Город (Москва и область)     26.06.2021 14:30

Список кандидатов в Госдуму от партии «Справедливая Россия» по Москве

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Теги:  Справедливая Россия – За Правду 

26 июня. Mossovetinfo.ru – Партия «Справедливая Россия – За Правду» обнародовала список кандидатов в депутаты Государственной Думы восьмого созыва по Москве.

Список кандидатов по Москве по одномандатным округам:

Бабушкинский одномандатный избирательный округ No 196
Федоров Георгий Владимирович

Кунцевский одномандатный избирательный округ No 197
Тарнавский Александр Георгиевич

Ленинградский одномандатный избирательный округ No 198
Хованская Галина Петровна

Люблинский одномандатный избирательный округ No 199
Кульнев Иван Анатольевич

Медведковской одномандатный избирательный округ No 200
Загребной Юрий Леонтьевич

Нагатинский одномандатный избирательный округ No 201
Гаспарян Армен Сумбатович

Новомосковский одномандатный избирательный округ No 202
Михайловский Александр Всеволодович

Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ No 203
Казенков Олег Юрьевич

Перовский одномандатный избирательный округ No 204
Доможирова Ксения Валерьевна

Тушинский одномандатный избирательный округ No 206
Цыба Алексей Николаевич

Ховринский одномандатный избирательный округ No 207
Павлинов Аркадий Борисович

Центральный одномандатный избирательный округ No 208
Яндиев Магомет Исаевич

Черемушкинский одномандатный избирательный округ No 209
Чирков Максим Андреевич

Чертановский одномандатный избирательный округ No 210
Буткеев Владимир Анатольевич

Региональная группа № 25

Бабушкинский одномандатный избирательный округ № 196,
Кунцевский одномандатный избирательный округ № 197,
Ленинградский одномандатный избирательный округ № 198,
Медведковский одномандатный избирательный округ № 200,
Перовский одномандатный избирательный округ № 204,
Преображенский одномандатный избирательный округ № 205,
Тушинский одномандатный избирательный округ № 206,
Ховринский одномандатный избирательный округ № 207

Хованская Галина Петровна
Кабышев Сергей Владимирович
Тарнавский Александр Георгиевич
Шепель Алексей Николаевич
Алейникова Виктория Викторовна

Региональная группа № 26

Люблинский одномандатный избирательный округ № 199,
Нагатинский одномандатный избирательный округ № 201,
Новомосковский одномандатный избирательный округ № 202,
Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ № 203,
Центральный одномандатный избирательный округ № 208,
Черемушкинский одномандатный избирательный округ № 209,
Чертановский одномандатный избирательный округ № 210

Делягин Михаил Геннадьевич
Глотов Сергей Александрович
Петушков Григорий Валерьевич
Чирков Максим Андреевич
Прокопенко Дмитрий Ювинальевич
Гаспарян Армен Сумбатович
Михайловский Александр Всеволодович
Буткеев Владимир Анатольевич

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Теги: 
Справедливая Россия – За Правду 

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