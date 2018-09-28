28 сентября. Mossovetinfo.ru – Новый спорткомплекс в стиле оригами будет построен возле станции метро «Некрасовка», сообщает портал mos.ru.
Проект здания, которое будет стилизовано под бумажный самолетик, одобрен Москомархитектурой. Площадь спорткомплекса составит 18 тысяч квадратных метров. Фасад здания будет частично выполнен из металла, частично из панорамных стекол. Здание оснастят архитектурной подсветкой.
В новом спорткомплексе разместятся два бассейна (для детей и для взрослых), тренажерные залы, площадки для командных игр с трибунами для зрителей, а также скалодром и роллердром. Также в спорткомплексе будут залы для занятий борьбой и хореографией, раздевалки, душевые и буфет. Возле здания разместят парковку для автомобилей, велопарковку, площадки для воркаута и сдачи норм ГТО, а также проведут благоустройство территории. Строительство здания спорткомплекса начнут уже в текущем году.
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