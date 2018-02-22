Сразиться с роботом можно 23-25 февраля на ВДНХ

22 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Отработать навыки рукопашного боя с роботом-гладиатором можно на ВДНХ в ближайшие выходные. Об этом сообщает сайт горадминистрации.



«С 23 по 25 февраля гости «Робостанции» в павильоне № 2 смогут отработать навыки рукопашного боя с механическим тренажером», - сообщается на сайте Мэра Москвы.



Сразиться с Роботом сможет любой желающий старше 12 лет.