18 декабря. Mossovetinfo.ru – Компания «Московские канатные дороги» стала победителем конкурса на строительство канатной дороги над Химкинским водохранилищем, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.



В конкурсе принимали участие две компании: «Московские канатные дороги», которые сотрудничают со швейцарским производителем канатных дорог Bartholet, и ООО «Универсальные инвестиции», которая включает в себя французского производителя Poma SAS, ее дочернюю компанию «Национальные канатные дороги» и инвестиционную компанию «Регион».



Ранее компания «Московские канатные дороги» уже реализовала проект строительства канатной дороги от Воробьевых гор в Лужники.



Сообщается, что новая канатная дорога, которая свяжет между собой станции метро «Речной вокзал» и «Сходненская», может быть запущена к 2023 году. Ее протяженность составит 2,3 километра, дорога соединит между собой районы Левобережный, Северное Тушино и Южное Тушино.

Пассажиропоток новой канатной дороги прогнозируется на уровне 19 тысяч человек в сутки.



Инвестиции в строительство новой дороги составят около 3 миллиардов рублей, при этом вложения из городского бюджета не предусмотрены. С момента ввода в эксплуатацию канатная дорога станет собственностью города Москвы и будет передана в концессию на 25 лет.