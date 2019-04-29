29 апреля. Mossovetinfo.ru – Газета Министерства обороны «Красная звезда» опубликовала список военной техники и самолетов, которые примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая.



Всего в параде на Красной площади примет участие 130 единиц техники, а над площадью пролетит 74 единицы воздушной техники.



Зрители парада увидят автомобили «Тигр» с боевыми модулями «Арбалет» и противотанковыми комплексами «Корнет», бронеавтомобили «Тайфун», новые БМП «Курганец», БМП-3, бронетранспортеры «Бумернанг, перспективные танки «Армата», модернизированные танки Т-72Б3, боевые машины поддержки танков, боевые машины десанта БМД-4М.



Системы ПВО будут представлены зенитными ракетными комплексами «Тор-М2», «Бук-М2», зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», а также зенитно-ракетными комплексами С-400.



Также по Красной площади пройдут самоходные артиллерийские установки «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Смерч», пусковые установки ракетных комплексов «Искандер - М» и пусковые установки стратегических ракет «Ярс».



В воздушной части парада зрители увидят вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24, истребители МиГ-29СМТ, МиГ-29, Су-35С, Су-30СМ, истребители-перехватчики МиГ-31, бомбардировщики Су-24М и Су-34, штурмовики Су-25, дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95 МС, а также самолет-заправщик Ил-78, который с одним из ракетоносцев будет имитировать заправку в воздухе.