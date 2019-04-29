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Город (Москва и область)
29.04.2019, 12:00
Стал известен список военной техники, которая примет участие в Параде Победы 9 мая
29 апреля. Mossovetinfo.ru – Газета Министерства обороны «Красная звезда» опубликовала список военной техники и самолетов, которые примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая. Все...
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Город (Москва и область)
29.04.2019, 11:21
Платформу Опалиха перестроят в рамках проекта МЦД
29 апреля. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта запуска Московских центральных диаметров платформа Опалиха Рижского направления МЖД будет реконструирована, сообщается на официальном сайте Стройкомпле...
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Город (Москва и область)
29.04.2019, 10:03
Москвичей призвали пересесть на метро в связи с репетицией Парада Победы
29 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением репетиции Парада Победы вечером в понедельник, 29 апреля, в Москве ожидаются дорожные затруднения, сообщается в официальном микроблоге Центра орга...