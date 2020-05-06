6 мая. Mossovetinfo.ru – На 23 станциях московского метро началась продажа медицинских масок и перчаток, сообщается пресс-служба департамента транспорта Москвы.



Маски и перчатки можно купить в вендинговых автоматах или торговых точках. Купить можно отдельно маску, отдельно перчатки, или комплект из маски и перчаток. Стоимость одной маски – 30 рублей, стоимость пары перчаток – 20 рублей, стоимость комплекта из одной маски и пары перчаток - 50 рублей.



Маски и перчатки продаются на станциях «Трубная», «Маяковская», «Свиблово», «Домодедовсксая», «Ясенево», «Крестьянская Застава», «Марксистская», «ВДНХ», «Ботанический сад», «Сокол», «Юго-западная», «Пражская», «Новогиреево», «Новокосино», «Строгино», «Люблино», «Марьино», «Митино», «Римская», «Тургеневская», «Борисово», «Сухаревская», «Коньково».



Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в московском метрополитене начнут продавать медицинские маски, а к 15 мая все станции метро оборудуют санитайзерами. При этом, продажу масок и перчаток планируется открыть практически на всех станциях.