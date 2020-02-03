3 февраля. Mossovetinfo.ru – Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» сообщила о датах уличных фестивалей в Москве в 2020 году.
Уже с 1 февраля возобновил свою работу книжный фестиваль «Букинист», который продлится почти целый год – до 6 декабря. В рамках фестиваля пройдут творческие мастер-классы, встречи с писателями, а также книжные ярмарки, на которых посетители смогут приобрести литературу всех направлений: художественную, детскую, научно-популярную.
В ближайшее время москвичей ждут новые городские уличные фестивали. Уже в 21 февраля стартует фестиваль «Московская масленица». Весной москвичи увидят на улицах и площадях города лучшие театральные коллективы в рамках фестиваля «“Золотая маска” в городе», также весной в Москве пройдут фестивали «Крымская весна», «Пасхальный дар», «Николин день» и «Московская весна a cappella».
Летом состоится ставший традиционным фестиваль исторической реконструкции «Вермена и эпохи», а также фестивали «Цветочный джем» «Мировые балетные каникулы» и «Ритм моего города». Осенью цикл городских уличных фестивалей продолжат фестивали «Золотая осень» и «День народного единства».
Полное расписание уличных фестивалей в 2020 году:
Фестиваль «Букинист» - 1 февраля – 6 декабря
Фестиваль «Московская Масленица» - 21 февраля – 1 марта
Фестиваль «Золотая Маска в городе» - март-апрель
Фестиваль «Крымская весна» - 18 – 22 марта
Фестиваль «Пасхальный дар» - 17 – 26 апреля
Фестиваль «Николин день» - 15 – 24 мая
Фестиваль «Московская весна A Cappella» - 28 мая – 7 июня
День России – 12 июня
Фестиваль «Времена и Эпохи» - 12 – 21 июня
Фестиваль «Мировые балетные каникулы» - 2 – 5 июля
Фестиваль «Ритм моего города» - 10 – 23 августа
День флага России – 21 – 22 августа
Фестиваль «Цветочный Джем» - 22 августа – 6 сентября (выставочные сады будут открыты с 19 июля)
День города – 5 – 6 сентября
Фестиваль «Золотая осень» и спецпроект «Рыбная неделя в Москве» - 2 – 11 октября
День народного единства – 4 – 8 ноября
Фестиваль «Путешествие в Рождество» - 11 декабря – 10 января 2021.
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