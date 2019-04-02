2 апреля. Mossovetinfo.ru – Состав жюри и конкурсная программа были объявлены на первой официальной пресс-конференции 41-го Московского международного кинофестиваля, которая прошла во вторник.
Председателем жюри основного конкурса фестиваля стал режиссер из Южной Кореи Ким Ки Дук. Также в состав жюри вошли турецкий кинорежиссер и продюсер Семих Капланоглу, итальянский сценарист и режиссер Валия Сантелла и российская актриса Ирина Апексимова.
В основную конкурсную программу ММКФ вошли 13 фильмов:
ОТЕЦ НОЧЬ (Латвия, Германия), МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ЗГЕЖЕ (Франция), МОЯ ЖИЗНЬ НА ВТОРОМ КУРСЕ (Иран), ДЕНЬ СУББОТНИЙ (Бангладеш, Германия, Россия), КАПКАН (Турция), ПУСТОТА (Финляндия), ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА (Казахстан), НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ САДИТСЯ (Россия), ОНА СМЕЕТСЯ (Италия), ЖИЗНЬ МОРСКИХ ОБИТАТЕЛЕЙ (Китай), ИМПРОВИЗАТОРЫ (Япония), ВОСКРЕСЕНЬЕ (Россия), ЭПИДЕМИЯ (Россия).
Кроме того, в рамках фестиваля пройдут конкурсы документального и короткометражного кино, в программы которых вошли 7 и 15 фильмов соответственно. Также пройдут внеконкурсные показы, ретроспективные показы, и отдельная внеконкурсная российская программа.
Жюри конкурса документальных фильмов возглавил британский режиссер Кевин Сим, главой жюри конкурса короткометражных фильмов стала российская актриса и режиссер Алиса Хазанова.
41-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 18 по 25 апреля.
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