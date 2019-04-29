29 апреля. Mossovetinfo.ru – Станции метро «Румянцево» и «Саларьево» сокольнической линии закроют для пассажиров в пятницу, 3 мая, для проведения работ по присоединению нового участка линии, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.
Поезда по Сокольнической линии 3 мая будут ходить от станции «Бульвар Рокоссовского» до станции «Тропарево».
Для пассажиров будут запущены компенсационные автобусы КМ от станции «Юго-Западная» с остановками у станций «Тропарево» и «Румянцево». Так как в районе станции «Румянцево» нет перехода через Киевское шоссе, при движении в сторону области автобусы КМ будут останавливаться на остановке «Дудкино». При движении в сторону центра, компенсационные автобусы будут останавливаться непосредственно у метро «Румянцево».
В штатном режиме Сокольническая линия возобновит работу в субботу, 4 мая в 5:30 утра.
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