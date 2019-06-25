25 июня. Mossovetinfo.ru – Станции проката лодок и катамаранов открылись в 8 московских парках, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Прокат лодок и катамаранов открылся в тех парках, где есть крупные водоемы: в музее—заповеднике «Царицыно», Парке Горького, парке «Кузьминки», в ландшафтном парке «Митино», в Измайловском и Лианозовском парках, в усадьбе Воронцово и музее-усадьбе «Кусково».



Стоимость аренды и расписание работы станций проката можно узнать на официальных сайтах парков.



Кроме того, в летнее время в 17 московских парках оборудованы зоны отдыха у воды.