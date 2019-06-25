25 июня. Mossovetinfo.ru – Станции проката лодок и катамаранов открылись в 8 московских парках, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Прокат лодок и катамаранов открылся в тех парках, где есть крупные водоемы: в музее—заповеднике «Царицыно», Парке Горького, парке «Кузьминки», в ландшафтном парке «Митино», в Измайловском и Лианозовском парках, в усадьбе Воронцово и музее-усадьбе «Кусково».
Стоимость аренды и расписание работы станций проката можно узнать на официальных сайтах парков.
Кроме того, в летнее время в 17 московских парках оборудованы зоны отдыха у воды.
13:29 Город (Москва и область) Станции проката лодок и катамаранов открылись в восьми московских парках
12:34 Город (Москва и область) Примерно половина кварталов реновации переведена в 3D-модели
12:12 Происшествия Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж
11:50 Город (Москва и область) В рамках программы реновации заключено 303 договора на покупку дополнительных площадей
10:55 Город (Москва и область) Пешеходный бульвар появится на набережной Москвы-реки в Капотне
15:14 Город (Москва и область) До конца года в Москве введут в строй шесть новых станций метро
10:12 Город (Москва и область) Как изменилась схема движения на западе Москвы 22 и 23 июня
10:06 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 22 и 23 июня
21:29 Город (Москва и область) В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории
13:06 Город (Москва и область) Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму