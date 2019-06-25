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Город (Москва и область)     25.06.2019 13:29

Станции проката лодок и катамаранов открылись в восьми московских парках

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Теги:  парки  отдых на воде  прокат 

25 июня. Mossovetinfo.ru – Станции проката лодок и катамаранов открылись в 8 московских парках, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Прокат лодок и катамаранов открылся в тех парках, где есть крупные водоемы: в музее—заповеднике «Царицыно», Парке Горького, парке «Кузьминки», в ландшафтном парке «Митино», в Измайловском и Лианозовском парках, в усадьбе Воронцово и музее-усадьбе «Кусково».

Стоимость аренды и расписание работы станций проката можно узнать на официальных сайтах парков.

Кроме того, в летнее время в 17 московских парках оборудованы зоны отдыха у воды.


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Карта места

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Теги: 
парки  отдых на воде  прокат 

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