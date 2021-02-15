Станции южного участка БКЛ планируется ввести в строй до конца года

15 февраля. Mossovetinfo.ru – Станции южного участка Большой кольцевой линии метро планируется ввести в строй до конца текущего года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства.



На южном участке БКЛ будут расположены станции «Каховская», «Новаторская», «Воронцовская», «Проспект Вернадского» и «Зюзино».



Мэр Москвы отметил, что несмотря на суровую зиму и морозы строительством метро в Москве не останавливается, а также рассказал, что помимо южного участка БКЛ, до конца года планируется ввести в строй также западный и юго-западный участки линии.