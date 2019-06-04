4 июня. Mossovetinfo.ru – Станция метро «Проспект Мира» Кольцевой линии метро возобновила работу в обычном режиме после ограничений, связанных с проведением мусульманского праздника Ураза-Байрам, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.



В утренние часы в связи с проведением праздника станция «Проспект Мира» Кольцевой линии работала только на выход пассажиров. Вход на станцию осуществлялся через одноименную станцию Калужско-Рижской линии.