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Город (Москва и область)     06.06.2019 09:53

Станция метро «Варшавская» изменит график работы

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Теги:  метро  метрополитен  график работы 

6 июня. Mossovetinfo.ru – Станция «Варшавская» Каховской линии метрополитена временно изменит график работы, для входа пассажиров станция будет работать до 23:10, сообщается на официальном сайте столичной подземки.

Изменения необходимы для интеграции станции с Большой кольцевой линией метро. В настоящее время станция «Каховская» закрыта на реконструкцию, поезда между станциями «Варшавская» и «Каширская» следуют с увеличенными интервалами. Эти станции будут модернизированы в рамках второго этапа реконструкции Каховской линии.

С вводом в строй участка БКЛ от станции «Зюзино» до станции «Аменьевское шоссе» и интеграции Каховской линии с БКЛ, на 10-20% снизиться нагрузка на пересадочные станции «Павелецкая», «Октябрьская», «Добрынинская» и «Парк Культуры» Кольцевой линии, и «парк-Победы» Арбатско-Покровской линии.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  график работы 

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