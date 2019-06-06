6 июня. Mossovetinfo.ru – Станция «Варшавская» Каховской линии метрополитена временно изменит график работы, для входа пассажиров станция будет работать до 23:10, сообщается на официальном сайте столичной подземки.



Изменения необходимы для интеграции станции с Большой кольцевой линией метро. В настоящее время станция «Каховская» закрыта на реконструкцию, поезда между станциями «Варшавская» и «Каширская» следуют с увеличенными интервалами. Эти станции будут модернизированы в рамках второго этапа реконструкции Каховской линии.



С вводом в строй участка БКЛ от станции «Зюзино» до станции «Аменьевское шоссе» и интеграции Каховской линии с БКЛ, на 10-20% снизиться нагрузка на пересадочные станции «Павелецкая», «Октябрьская», «Добрынинская» и «Парк Культуры» Кольцевой линии, и «парк-Победы» Арбатско-Покровской линии.