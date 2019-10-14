14 октября. Mossovetinfo.ru – Станция метро «Выставочная» временно закрыта на вход, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.
О причинах закрытия станции не сообщается. Пассажирам рекомендуется пользоваться другими станциями метро в этом районе: станцией «Деловой центр» Большой кольцевой линии и станцией «Международная» Филевской линии.
Обновлено в 12:51: Поезда временно проезжают станцию «Выставочная» без остановок. Переход между станциями «Выставочная» и «Деловой центр» закрыт.
Обновлено в 12:58: На станции произошло возгорание в служебном помещении (за пределами пассажирской зоны), которое было оперативно локализовано. Безопасности пассажиров ничего не угрожает. После проветривания станции поезда вновь начнут останавливаться на «Выставочной».
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